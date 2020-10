Billettschalter in der Region – SBB wollen mehr Qualität, schliessen Schalter aber trotzdem Die SBB wollen bis Ende 2021 keine bedienten Schalter mehr schliessen. Davon ausgenommen sind aber die Drittverkaufsstellen in der Region. Jonas Gabrieli

Der private Stationshalter Sunshine Reisen im Bahnhof Elgg darf ab 2021 keine SBB-Billette mehr verkaufen. Foto: Heinz Diener

Die SBB wollen bis Ende 2021 keine eigenen Schalter mehr schliessen, schreibt diese Zeitung heute. Bis zu diesem Zeitpunkt will das Unternehmen seine Kriterien überarbeiten, aufgrund derer es sein Vertriebsstellennetz überprüft. Künftig soll die Qualität des Angebots an den bedienten Schaltern stärker gewichtet werden.

Was bedeutet dieser Richtungswechsel beim Sparprogramm nun für die SBB-Drittverkaufsstellen in der Region? Diese sollten nach jahrelangem politischen Streit per Ende 2020 keine SBB-Billette mehr verkaufen dürfen.

Kurz: Es wird nicht daran gerüttelt, wie SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage bestätigt. «Die Verträge mit den Drittverkaufsstellen laufen wie geplant und angekündigt per Ende diesen Jahres aus.» Davon betroffen sind die Verkaufsstellen in Elgg, Ossingen, Seuzach sowie Wiesendangen. In der Region wird einzig der Schalter am Bahnhof Islikon erhalten bleiben: Ab 2021 verkauft sie Billette im Namen der Appenzeller Bahnen AG.