SC Veltheim ist weiterhin nicht zu stoppen

Die Marschroute des SC Veltheim war in diesem Heimspiel von Beginn an klar. Gegen tief stehende Glattbrugger wollte der Leader spielerisch zum Torerfolg kommen, was in der 24. Minute zum ersten Mal klappte. «Danach waren wir teilweise etwas zu behäbig im Offensivspiel, behielten aber die Geduld», analysierte Trainer Richard Oswald. Sein Team kam nach der Pause noch besser ins Spiel. «Wir hatten mehr Tempo», so Oswald. Daher kam es nicht überraschend, dass er noch weitere vier Mal jubeln durfte. Auch wenn der SCV noch den unnötigen Gegentreffer einfing, sprach Oswald von einer «runden, soliden Leistung». (fam)

SC Veltheim – FC Glattbrugg 5:1 (1:0). - Tore: 24. Müller 1:0. 54. Ciccone 2:0. 72. Cecchini 3:0. 75. Michienzi 4:0. 80. Tahiri 5:0. 90. Arifi 5:1.