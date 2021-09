QR-Code: Was sagt er über mich? – Scann mich, erkenn mich Wer am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, muss nun häufig QR-Codes scannen. Über das erstaunliche Comeback einer Technik, die schon mal gefloppt war. David Pfeifer

Besucher der Buchmesse in Hongkong scannen vor dem Einlass einen QR-Code für das Corona-App der Hongkonger Regierung (17. Juli 2021). Bild: Bertha Wang (AFP)

Hätte die Gegenwart ein Gesicht, es würde aussehen wie ein QR-Code. Die mit Pixeln gesprenkelte Fläche ersetzt jetzt Menukarten und Museumsführer, sie führt Menschen zu Erlebnissen und Erkenntnissen. Und natürlich offenbart sie auch den Impf-Status, der darüber entscheidet, ob man zum Verweilen berechtigt ist oder zum Draussenbleiben verdammt. Ein silbern schimmernder QR-Code ziert derzeit auch das Titelblatt der Vogue aus Singapur. Man spiegelt sich darin. Wie in vielen asiatischen Ländern muss man in Singapur schon länger einen QR-Code scannen, wenn man irgendwo rein will, U-Bahn, Hotels, Krankenhäuser, Bars. Weltweit war der QR-Code noch nie so erfolgreich. Aus guten Gründen.

Kaum ist mal nichts, ist das Smartphone zur Hand, es hilft mittlerweile in allen Lebenslagen, auch um den echten, überfrachteten Alltag durch einen Bildschirm zu filtern und zu entschlüsseln. Und der QR-Code drängt sich aus der Dichte der Alltagseindrücke in unser Bewusstsein, als habe ihn ein Ingenieur mit Horror Vacui entwickelt, er sagt: Scann mich, hier musst du dich anmelden, hier wird dir geholfen. Andererseits: Sobald der Code in Kombination mit dem Smartphone nicht mehr nur Information, sondern Persönlichkeitsdaten übermittelt, sollte man sich fragen: Was sagt er über mich?

Ohne QR-Codes wird es bald schwer werden, in die Ferne zu reisen, auch ohne Pandemie

Für das menschliche Auge ist im QR-Code nichts zu lesen, er wirkt wie optisches Rauschen. Formalästhetisch könnte man sagen, dass er so aussieht, als hätte man sich in das Fernsehbild nach Sendeschluss gezoomt. Für diejenigen, die sich noch an einen Sendeschluss erinnern können: So lange liegt auch etwa die Entwicklung des Quick-Response-Codes zurück.

1994 wurde die «schnelle Antwort» in Japan erfunden, der Automobil-Hersteller Toyota nutzte den Code als Kommunikationsmittel in den Fertigungsstrassen, Menschen mussten ihn scannen, um Informationen zum jeweiligen Fertigungsschritt zu bekommen, und Maschinen übermittelten durch ihn ihre Informationen von einer Station zur anderen. Ein erster Hinweis darauf, dass die Nutzerinnen und Nutzer von QR-Codes im Grunde doofe Weichmasse sind, denen die Maschinen mit der aufwendigen Eingabe von Buchstaben- und Ziffernfolgen nicht trauen können. Womöglich zu Recht.

Genau wie sein älterer, strengerer Bruder, der Barcode, darf der QR-Code lizenzfrei genutzt werden. Wer einen QR-Code-Generator hat, kann Worte und Sätze oder einfach nur Chiffren in QR-Codes übersetzen. So wie es derzeit in den Apotheken gemacht wird, wenn man mit seinem antiquierten Impfausweis ankommt, den jeder unternehmungslustige Querdenker mit Pritt-Stift und Kugelschreiber fälschen könnte, um sich ungeimpft ins Kino zu mogeln.

Die Impf-Apps aber, sie akzeptieren nur die Rasterflächen. Wer sich derzeit zu einer Fernreise nach Asien anmeldet, muss die QR-Codes hochladen und hoffen, dass der Computer auf der anderen Seite, in Singapur, Bangkok oder Tokio, den Impfstoff akzeptiert, die Einreise erlaubt. Ohne QR-Codes wird es in Zukunft schwer werden, in die Ferne zu reisen, auch ohne Pandemie. So viel kann man heute schon sagen.

Porno statt Ketchup

Dass es nichts kostet, einen QR-Code einzusetzen, hat zunächst nicht geholfen. Anfang der 2000er-Jahre zeigte eine erste Welle von Anzeigen und Magazinen die Codes, um die Nutzerinnen und Nutzer auf weiterführende Inhalte zu lenken. Es wurde ein bisschen experimentiert, mit Bewegtbild zum Mode-Shooting, mit Shopping-Verweisen, vor allem aber wollte die Werbung neue Kundinnen und Kunden in Warenwelten führen, deren Zugang aber auch der Code nicht immer erleichterte. Wollte man einen QR-Code scannen, musste man zuvor eine App herunterladen, dann noch mal scannen, nur um auf eine öde Werbeseite zu gelangen, die manchmal nicht für mobile Endgeräte optimiert war.

Aufwand und Nutzen standen in keinem Verhältnis. Auch an Kunstwerken und Sehenswürdigkeiten prangten die Pixelflächen bald. Sie wurden jedoch als alberner Marketing-Gimmick abgetan, geradezu spektakulär war der Fehlschuss des US-Nahrungsmittelkonzerns Heinz, der auf einer Ketchup-Flasche einen QR-Code aufdruckte, die dazugehörige Website aber nicht sicherte. Wer sein Handy vor die Fläche hielt, wurde auf eine Porno-Seite gelenkt.

Ein Mann wirbt mit einem QR-Code auf dem Rücken für das Museum of Modern Art in New York. Bild: PD

Es fehlte also lange an zwingenden Ideen und an Technik. Und vielleicht auch an einem Treiber. Der ist durch den Hygienezwang in jüngster Zeit dazugekommen, der Mensch ist ja auch Virenschleuder, er verteilt sie per Atem, über die Speisekarte, an der Kasse, bei der Anmeldung. Heute hält man einfach die Kamera eines handelsüblichen Smartphones in die Richtung der Fläche und bekommt daraufhin kontaktlos die Weinkarte angezeigt oder die erlaubte Verweildauer im Biergarten.

«QR-Codes sind kein Fehler der Vergangenheit», schrieb das Digital-Magazin Wired bereits 2017, «sie sind die Zukunft. Diesmal aber echt.» Der QR-Code schlich sich schon vor der Pandemie auf die Smartphones junger Leute, in Form der Snapcodes beispielsweise, die in der App Snapchat generiert werden, wie man heute sagt. Mit den Snapcodes kann man schnell Daten und Nummer tauschen, genau wie bei Whatsapp, Line und allerlei anderen Messengern, auch hier gilt: Mühsames und fehleranfälligen Tippen entfällt, die virenverteilende Weichmasse kann sich entspannen und reiner User bleiben.

Für datensensible Volkszählungsverweigerer ist das ein Albtraum

Snapchat hatte die Technik in den führen 2010er-Jahren von Wechat übernommen, dem chinesischen Äquivalent von Whatsapp, über den in China quasi alle Kommunikation abgewickelt wird, und noch einiges mehr. Wenn man in ein Restaurant geht, meldet man sich nicht nur an, man scannt die Karte, bestellt das Essen und bezahlt per Wechat. Auch in anderen asiatischen Ländern ist es üblich, dass man beispielsweise an einem Ausstellungsplakat vorbeiläuft, den QR-Code scannt, die Karten kauft und es dann nur noch physisch zum Veranstaltungsort schaffen muss. Eintritt nur mit QR-Code.

Natürlich führt das auch zu einigem Unwohlsein, gerade jetzt, wo das Symbol sich endgültig flächendeckend verbreitet und auch die letzten Smartphone-Verweigerer gezwungen sind, sich ein solches Gerät zu besorgen, wenn sie noch am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen (und sei es nur per Video-Chat mit den Enkeln).

Denn was Jugendlichen mit Smartphone schlicht normal vorkommt, wirkt wie ein wahr gewordener Albtraum für datensensible Volkszählungsverweigerer, die noch mit einem Sendeschluss aufgewachsen sind. Die diversen Corona-Apps, die nicht nur die gescannten Codes aufzeichnen, sondern auch alle Bewegungen, die ihre Userin und ihr User danach machen, sind selbstverständlich sicher. So sicher, wie die Daten auf Facebook oder Instagram, so sicher wie die persönlichen Angaben auf Dating-Seiten, oder die Chats per Whatsapp. Also schon geschützt, aber natürlich knack- und überwachbar.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu wissen, dass quasi jeder Datenklau, den man in den 1990er-Jahren vorausgesagt hat, später auch eintrat. Das Wissen darum hindert die Menschen allerdings bis heute nicht daran, sich auf Facebook, Instagram, Tinder oder Parship anzumelden. Zur Beruhigung: Wer soll sich in einer derartigen Datenflut schon auskennen?

Zudem sind die übermittelten Informationen in einem QR-Code begrenzt. Die handelsüblichen Flächen übersetzen nur eine längere Zeile in binäre Zeichen, meistens eine Internet-Adresse. Will man ausführlichere Informationen per QR-Code übermitteln, wird die Fläche grösser. Dieser Text würde kaum auf eine Hauswand passen. Irgendwann zu kompliziert zu scannen, und so wirklich schön sind die Zeichen der Zeit nicht.

Es gab immer wieder mal Versuche, sie ästhetisch zu überhöhen, und es ist anzunehmen, dass QR-Codes bald auch in Theaterkulissen und auf Kunstperformances Anwendung finden, um besonders gegenwärtig zu wirken. Von dort finden sie als Motive auf Protestplakate, mutige Tätowierungen, Gesinnungs-T-Shirts und werden vielleicht bald in Frisuren rasiert. Der Kontrast muss halt stimmen.

Der silbern schimmernde Vogue-QR-Code aus Singapur ist jedenfalls mehr Symbol als echte Veränderung. Er führt zu einem Bewegtbild-Cover, das man sich auf dem Smartphone ansehen kann. Doch genau in der Kombination mit dem Smartphone, das man zwischen sich und das Magazin halten muss, entsteht eine lebendige Skulptur dieser Zeit.

