Kommentar zum Scheitern am US Open – Schadenfreude über Djokovic ist fehl am Platz Der Serbe zerbrach am Druck, Geschichte schreiben zu müssen. Es ist Zeit, der Diskussion um den Grössten im Tennis endlich die Verbissenheit zu nehmen. Meinung Simon Graf

Einbruch statt Sternstunde: Novak Djokovic wurde von seinen Emotionen übermannt. Foto: Kena Betancur (AFP)

Soll noch jemand behaupten, Tennis sei nicht spannend, wenn Roger Federer nicht mitspielt. Die Finals der Frauen und Männer am US Open boten uns die ganze Palette an Emotionen. Am Samstag duellierten sich die unbeschwerten Teenager Emma Raducanu und Leylah Fernandez um die Krone. Es war erfrischend, den Enthusiasmus der beiden zu erleben. Am Sonntag schickte sich Novak Djokovic an, Tennis-Geschichte zu schreiben – und zerbrach daran.

Seit Monaten kämpfte der 34-jährige Ausnahmeathlet mit seinen Dämonen. Er spielte schon länger nicht mehr sein bestes Tennis, doch er schaffte es immer wieder auf eindrückliche Weise, sich zurückzukämpfen. Den Pariser Final gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas bog er nach 0:2-Sätzen noch um. In New York startete er jeweils so nervös, dass er schon vor dem Final viermal in Serie den ersten Satz abgab, ehe er zum Steigerungslauf ansetzte.