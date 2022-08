Fachkräftemangel nimmt zu – Schadet der Trend zu Teilzeit der Volkswirtschaft? Die Unternehmen klagen über Personalmangel, weil die Jungen weniger arbeiten wollen. Doch stimmt das überhaupt? Armin Müller

Massnahmen gegen den Fachkräftemangel: Schülerinnen schnuppern in der Informatikabteilung der Basler Kantonalbank. Foto: Lucian Hunziker

Die Automatisierung schafft – angeblich – ein Heer von Arbeitslosen: Das war bis vor kurzem ein grosses Thema in der politischen Debatte. Jetzt gilt das Gegenteil: Der Fachkräftemangel dominiert die Schlagzeilen. Seit Anfang Jahr tauchte der Begriff in Schweizer Medien mehr als viermal so oft auf wie im gleichen Zeitraum des Vorjahrs.