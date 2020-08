FCW-Verteidiger zum FCZ – Schättins zweiter Anlauf Nach 2018 versucht sich Tobias Schättin, der dienstältesteste aktuelle Kaderspieler des FCW, ein zweites Mal beim FC Zürich. Hansjörg Schifferli

Im Cup-Halbfinal gegen Basel erschien Tobias Schättin (rechts) erst in der zweiten Halbzeit. Freshfocus

Tobias Schättin ahnte es schon im Abschlusstraining: Er würde in Basel nicht in der Startelf stehen, in dem Match, der zu seinem letzten für den FCW werden konnte. Nach 45 Minuten wars dann doch so weit – Schättin erschien für Valon Hamdiu, der als Linksverteidiger die Überraschung in Ralf Looses Aufstellung war. Aber auch mit ihm wurde es nicht besser.