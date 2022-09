Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Schaf statt Delphin In den 1980er-Jahren wurde das historische Haus «Zum Delphin» an der Stadthausstrasse unter Protesten abgerissen. Bald schon weideten Schafe, wo vorher Hausbesetzer gewohnt hatten. Regula Geiser

Schafherde auf dem Delphin-Areal an der Stadthausstrasse, Mai 1983. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch



Wer kann sich noch daran erinnern, an die friedlich weidende Schafherde mitten in der Stadt und auch an das Haus «Zum Delphin» an der Stadthausstrasse 8 schräg vis-à-vis dem Restaurant Strauss?

Das 1840 erstellte Wohn- und Geschäftshaus stand lange Zeit leer und wurde zusammen mit den benachbarten Häusern 1969 von der Rentenanstalt gekauft, um auf dem Areal einen grossen Neubau zu erstellen. Die Abbruchbewilligung des Stadtrats folgte 1978, doch Diskussionen um die Schutzwürdigkeit der Häuserzeile verzögerten die Abbruchpläne.

Proteste gegen Abbruch

Im Rahmen der Jugendunruhen der 1980er-Jahre wurde das Haus im Mai 1981 besetzt. Doch lange liess sich die Rentenanstalt den «rechtlosen Zustand der Unordnung» nicht gefallen, und die Häuserzeile an der Stadthausstrasse 8–12 wurde am 1. Juni 1981 unter Protest des Heimatschutzes abgerissen.

Dann ist der «Delphin» aus dem Stadtbild und den Schlagzeilen verschwunden, und es ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras darüber gewachsen. So viel Gras sogar, dass die Rentenanstalt die grüne Wiese einem Winterthurer Schafzüchter zur Verfügung stellte, um das Gras von seiner Herde abfressen zu lassen.

Das «Idyll im Winterthurer Stadtzentrum» – so der Titel eines kleinen Artikels in der NZZ zur Schafweide mitten in der Stadt Winterthur – dauerte aufgrund des verzögerten Baubeginns des neuen «Delphin» noch einige Jahre fort, bis die tierischen Rasenmäher mit dem Spatenstich für den Neubau im November 1987 definitiv ausgedient hatten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.