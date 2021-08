Sweet Home: 15 schlaue Ideen – Schaffen Sie Platz mit Gittern, Stangen und Leisten Mit diesen kleinen Helfern aus dem Baumarkt kreieren Sie einfachen, aber nützlichen Stauraum. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Platz für Pfannen und Zubehör

Küchenhilfe: Gitterwand, an die man Pfannen und Werkzeug hängen kann. Foto über: Medium

Nicht alle Küchen haben genau den Platz, den man für seine Pfannen braucht. Zudem ist es oft mühsam, die unterste Pfanne aus einem Stapel herauszunehmen. Viel einfacher ist es, die Pfannen griffbereit aufzuhängen. Ein Gitter mit unterschiedlichen Haken macht dies auf stilvolle Art möglich – und bietet übrigens auch Platz für Löcherbecken, Siebe und Co.!

2 — Werkzeugkistchen

Doppelter Einsatz: Ein Gitterkörbchen, das Stauraum und Platz für Haken bietet. Foto über: Mademoiselle Poirot

Neben den Pfannen braucht man in der täglichen Küche so einiges, das man meist mühsam aus der Schublade herauskramen muss. Hängen aber Raffeln, Messlöffel, Rührbesen und Küchenschere sozusagen vor der Nase, kann das eine grosse Hilfe sein. Raffiniert an dieser Idee ist, dass mit dem Gitterkörbchen gleich zwei Probleme gelöst werden. Im Körbchen drin stecken die wichtigsten Gewürze, unten dran hängen die Werkzeuge.

3 — Bürohilfe

P innwand : An eine Gitterwand lassen sich einfach Notizen und andere Dinge heften. Foto über: Dear Designer

Auch im Büro oder am Arbeitsplatz daheim kann eine kleine Gitterwand Wunder wirken. Sie dient als flexible Pinnwand, an der man Notizen und Inspirationen gut sichtbar, einfach und flexibel anbringen kann.

4 — Gartenstudio

Grünfläche: Gitterwände bieten eine ideale Basis , um Pflanzentöpfe aufzuhängen. Foto über: Design Love Fest

Eine Gitterwand kann auch zum Indoorgarten werden. Hängen Sie Pflanzen an die Wand – und kreieren Sie somit eine hübsche, grüne Wand. Achten Sie darauf, dass beim Wässern die Böden nicht zu Schaden kommen. Wenn Sie solche Hängegärten gestalten, dann wählen Sie Gefässe, bei denen das Wasser nicht überquillt.

5 — Upgrade für den Putzschrank

Innen leben : Die Innenseiten von Schranktüren sind ideal für Gitterwände, an die man kleinere Utensilien hängen kann . Foto über: Burkatron

Neben Staubsaugern, Putzeimern und Besen gibt es noch allerlei weitere Dinge, die man im Putzschrank oft in einer Kiste versorgt und beim Suchen nicht mehr findet. Hängen aber Staubwedel, Bürsten, Scheibenwischer und Schaufeln fein säuberlich an einem Gitter in der Innentür, dann wird einem beim Öffnen des Schrankes alles auf einen Blick offenbart.

6 — Haushalt ab Stange

Aufgereiht: Richtig montierte Stangen bieten greifbaren Platz für wichtige s Küchen zubehör . Foto über: Pure Wow

Eine andere praktische Haushaltshilfe ist die gute, alte Stange. Eine Stange kann man selbst zwischen Küchenschränkchen und Küchenoberfläche montieren. Aber natürlich auch an einer Wand, und da gleich doppelt und dreifach. Chic ist das hier in einer Art Kasten entstanden, in den gleich noch Licht eingebaut wurde.

7 — Kleine Erleuchtung

An geklemmt : Auch Leuchten können einfach an Stangen angeheftet werden. Foto über: Planète Déco

Solche Stangen, an die man Kochutensilien oder Werkzeug hängt, bieten auch Platz für eine Klemmleuchte. Eine solche kann so genau das bisschen Extralicht am richtigen Ort bieten, das an Arbeitsplätzen so oft fehlt.

8 — Stange liebt Korb

Hängegarten: Mit Körbchen an Stangen entsteht Platz für Gemüse und Früchte. Foto über: Transwest

Sehr clever und einfach ist es, Gitterkörbchen an Stangen zu hängen und damit Früchten und Gemüse einen guten und praktischen Platz zu geben.

9 — Hier wird was geleistet

Parade: Gewürze in Reih und Glied auf einer Bilderleiste. Foto über: Arquitrecos

Kennen Sie die Bilderleisten, die man an die Wand montiert, um Bilder darin auszustellen statt sie direkt an die Wand zu hängen? Solche Leisten können noch mehr! Sie geben zum Beispiel eine wunderbare Gewürzablage ab.

10 — Kochbücher bereit!

Ausstellungsfläche: Anstelle von Bilder n können auch mal Bücher und andere Dinge auf Leisten Platz nehmen. Foto über: Design by Occasion

Auch kann man in Bilderleisten Bücher stellen, fast so wie in der Buchhandlung. Eine gute Idee, um in der Küche die Lieblingskochbücher inspirierend auszustellen und gleich noch mit hübschen Flaschen und Werkzeugen anzureichern.

11 — Kreativstudio eröffnet

Inspirationen: Bilderleisten können auch zu Moodboards werden. Foto über: Cate St. Hill

Nicht nur in der Küche tun Inspirationen gut. Kreieren Sie mit Bilderleisten solche dreidimensionalen Moodboards – mit Dingen, die Sie zu neuen Projekten anregen, wie Bücher, Farben, Collagen, Farbkarten, Blumen, Bilder, Fotos und vieles mehr.

12 — Die Sache hat mehr als einen Haken!

Prächtig: Manchmal braucht es wenig und praktische Lösungen werden zu attraktiven Hinguckern. Foto über Remodelista

Diese Küche wirkt so wunderschön sinnlich, weil sie dunkel ist. Doch es geht heute nicht um die Farbe, sondern um schlauen Stauraum. Dieser ist hier mit einer Bilderleiste und anmontierten Haken entstanden. So können Pfannen und Küchentücher gut aufgehängt werden und obenauf hat es Platz für Schönes wie Bilder, Vasen und Blumen. Natürlich hilft es ungemein, dass die Bilderleiste die gleiche dunkle Farbe hat wie die Wand!

13 — Eine Garderobe für die Küche

Neuer E i nsatz : Hakenleisten fu n ktionieren n icht nur in der Garderobe. Foto über: Ingredients LDN

Eine andere Leiste, die unterschiedliche Talente hat, ist die Hakenleiste. Eine solche kann man auch mal in der Küche einsetzen. Auch daran lassen sich gut Pfannen, Werkzeug, getrocknete Kräuter, Topflappen und vieles mehr hängen.

14 — Und manchmal hilft ein Bügel

Charmant: Ein Kleiderbügel für getrocknete Kräuter. Foto über: Mi Casita

Noch einfacher schafft man mit einem einfachen Holzkleiderbügel Platz für getrocknete Kräuter oder sonstige Kleinigkeiten. Solche einfachen Ideen helfen nicht nur dem Alltag, sondern geben der Küche oder einem Arbeitszimmer diese gewisse charmante, persönliche Note.

15 —Clevere Wandleuchten

Lichtspiele: Gitter und Spalierstangen können auch für eine einfache Lichtmontage eingesetzt werden. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Wer weiss, wie oft wir noch draussen sitzen können am Abend. Es ist kühl geworden und die Zeit der Wolljacken und der Felle über den Stühlen ist gekommen. Aber Licht auf dem Balkon ist in jeder Jahreszeit ein Thema. Auch da hilft eine Gitterwand oder ein Stangengerüst, um Lichterketten zu montieren. Als Bonus können Sie gleich noch Kletterpflanzen daran hochziehen.

