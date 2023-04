Die Aufstellungen sind bereits da

Winterthur startet wie gewohnt mit Kuster im Tor. Heute entscheidet sich Berner für eine Viererkette bestehend aus Schättin, Lekaj, der nach einer Pause gegen Basel wieder in die erste Elf zurückkehrt, Schmid und Gonçalves. Das Mittelfeld dürfte womöglich in einer Raute agieren mit Remo Arnold als Defensivmann. Vor ihm spielt Rodriguez neben Holenstein, welcher zu seinem Debüt in der Startelf kommt. Di Giusto auf der 10 und Ardaiz mit Buess in der Spitze komplettieren die Aufstellung.