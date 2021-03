YB-Serie(n)

Apropos Spitzenteam. Zuletzt präsentierte sich YB nicht zwingend wie eines, seit dem tollen Sieg gegen Bayer Leverkusen läuft bei den Bernern nicht mehr viel zusammen, seit sechs Spielen wartet der Liga-Dominator auf einen Sieg. Gut, zwei davon waren gegen ein ziemlich starkes Ajax, aber vier Remis in der Super League in Serie heisst auf Berndeutsch mittlerweile fast schon übersetzt: «Krise.» Nur gut, dass zuletzt auf den FCZ als Aufbaugegner Verlass war. Die letzten neun Duelle der beiden Teams gingen allesamt an die Young Boys, mit einem sehr deutlichen Torverhältnis von 29:4.