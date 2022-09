10 Schweizer am Start

Die 25’000 Plätze im Letzigrund sind seit vergangener Woche ausverkauft – das dürfte auch viel damit zu tun haben, dass auch zehn Schweizer Athletinnen und Athleten und darunter alle EM-Medaillengewinner am Start sind. Angeführt von Europameisterin Mujinga Kambundji, die sich auf die 200 m konzentriert, haben einige eine Wild Card erhalten. Simon Ehammer, der an der EM Silber im Zehnkampf und an der WM Bronze im Weitsprung gewann, duelliert sich noch einmal mit dem griechischen Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tentoglou. Auch Siebenkämpferin Annik Kälin, an der WM Sechste und an der EM mit der Bronzemedaille, tritt im Weitsprung an – mit 6,73 m ist sie jüngst ganz nah an den Schweizer Rekord (6,84 m) gesprungen. Ähnlich Ricki Petrucciani, der EM-Silbergewinner über 400 m: In München verpasste er den Schweizer Rekord in 45,03 um nur vier Hundertstel – was ist mit der Stimmung im Letzigrund möglich?

Falls Sie sich mit weiteren Texten auf den Abend einstimmen möchten, seien diese empfohlen: Das verrückte Leben von Neeraj Chopra. Der Inder ist der erste Leichtathletik-Olympiasieger des Landes. Der Speerwerfer wird vor Begeisterung fast erdrückt, was sich auf sein Gewicht und Gemüt auswirkte.

Meine Kollegin Monica Schneider ging der Frage nach, ob sich diese goldene Schaffensphase in der Schweizer Leichtathletik auch finanziell auswirkt. Hier sind ihre Erkenntnisse.

Und noch dieser Text: Alison Dos Santos, Weltmeister über 400 m Hürden und grosser Favorit in Zürich, ist auf und neben dem Platz eine auffällige Figur. Warum, erfahren Sie hier.