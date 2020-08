Die Königlichen euphorisch, aber ohne Ramos

Real Madrid ist im Höhenflug. Mitte Juli bezwangen die Merengues den FC Barcelona und holten sich im Anschluss erstmals seit drei Jahren Durststrecke wieder den Titel in der heimischen Meisterschaft, den 34. Titel insgesamt. Nun wollen die Madrilenen diesen Schwung in die Champions League-Rückrunde mitnehmen. Dabei gibt es aber ein Problem: Captain Ramos fehlt gesperrt. Im Hinspiel wurde er für seine Notbremse an Gabriel Jesus des Platzes verwiesen. Der Real-Verteidiger erwies sich zuletzt als wichtiger Torgarant. In der Rückrunde der Liga erzielte er nach dem Corona-Unterbruch elf Tore, am zweitmeisten im Team nach Karim Benzema. Damit wird Ramos den Madrilenen heute Abend gegen ManCity schmerzlich fehlen.