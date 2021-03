Halbzeitfazit

Was für eine bittere Halbzeit für YB: Die Berner starten besser in die Partie, spielen sich vier, fünf gute Möglichkeiten heraus. Das Team von Trainer Seoane agiert in der Startviertelstunde so, als würde man tatsächlich an das Wunder von Bern glauben. Doch Ajax-Angreifer Neres macht alle Träume des Heimteams zunichte, als er in der 20. Minute zum 1:0 einschiebt. Die Berner geben in der Folge zwar nicht auf, doch die Partie büsst an Intensität ein und Chancen werden immer seltener. Natürlich spielt nun YB nicht mehr ums Weiterkommen, sondern um einen tollen Abschluss dieser Europa-League-Kampagne.