Super League – Meister YB stolpert bei Schlusslicht Thun Kämpferische Thuner überraschen harmlose Young Boys im Berner Derby und gewinnen verdient mit 1:0. St.Gallen kann nun am Donnerstag gegen den FCZ die Tabellenführung ausbauen. Simon Scheidegger

Tabellenschlusslicht Thun gewinnt gegen den Meister YB 1:0. Das einzige Tor schiesst Munsy in der 64. Minute. Freshfocus Die Thuner und vor allem Munsy kamen zu einige guten Torchancen. In der 13. Minute trifft er nur das Aussennetz. Keystone 1 / 5

Der FC Thun schlägt die Young Boys im Derby vor leeren Rängen mit 1:0. Für den Tabellenletzten ist es ein ebenso wichtiger wie verdienter Sieg im Abstiegskampf. Die Berner Oberländer waren über die gesamte Partie die dominante Equipe, hatten mit Ridge Munsy und Hassane Bandé, der seine Premiere in der Startformation feierte, zwei wirblige Offensivspieler in ihren Reihen, welche der Meister nie in den Griff bekommen konnte.

Bereits nach zwei Minuten kam Bandé aussichtsreich zum Abschluss, wenig später setzte Munsy, nachdem er YB-Goalie von Ballmoos umspielt hatte, einen Ball nur knapp neben das Tor. Die Young Boys, bei denen Guillaume Hoarau für Jean-Pierre Nsame im Sturm begann, wirkten derweil wenig kreativ und in ihren Aktionen unentschlossen. Trainer Seoane reagierte zwar nach der Pause früh und brachte mit Miralem Sulejmani und Nsame zwei frische Offensivkräfte, allerdings konnte sich der Meister selten gefährlich in Abschlussposition bringen. Diese Harmlosigkeit sollte sich rächen, denn auf den Führungstreffer von Ridge Munsy (64.) fand YB keine Antwort.

Damit tankt der FC Thun vor dem Duell mit Leader St. Gallen Moral, während die Young Boys im Meisterrennen einen ersten Rückschlag verkraften müssen.

Telegramm:

Thun – Young Boys 1:0 (0:0). SR Bieri. – Tor: 64. Munsy (Bandé) 1:0.

Thun: Faivre; Glarner, Stillhart, Sutter (85. Rodrigues), Kablan; Fatkic; Hasler, Karlen; Castroman (71. Tosetti); Bandé, Munsy (71. Rapp).

Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba, Lustenberger, Lefort, Garcia (77. Zesiger); Spielmann (57. Sulejmani), Aebischer, Martins (67. Gaudino), Moumi Ngamaleu; Hoarau (57. Nsame), Mambimbi (67. Elia).

Bemerkungen: Thun ohne Bertone, Havenaar (beide gesperrt) und Salanovic (verletzt). Young Boys ohne Fassnacht (gesperrt), Lauper, Janko und Petignat (beide verletzt). Verwarnungen: 2. Hoarau (Foul). 21. Stillhart (Foul). 56. Sutter (Foul). 78. Karlen (Foul). 93. Bandé (Foul)

Thun 1 : 0 Young Boys