Kein Badewetter in Winterthur – Schafskälte ist da – wie lange bleibt es kühl? Die Temperaturen werden in Winterthur und Umgebung in den kommenden Tagen laut Meteo Schweiz unter der 20-Grad-Marke verharren. Thomas Münzel

Der Name «Schafskälte» hat mit dem alljährlich im Juni stattfindenden Alpaufzug der Schafherden zu tun. In dieser Zeit kommt es oft vor, dass der Beginn der Alpsömmerung der Schafe mit nasskalten Bedingungen zusammenfällt, was zum Begriff «Schafskälte» geführt hat. Bild: Marc Dahinden

Die Schwümbis haben zwar jetzt wieder offen, doch Badewetter sieht irgendwie anders aus. Dabei fing der Juni in Winterthur doch so sommerlich schön an. In den ersten drei Tagen dieses Monats mass die Wetterstation in Oberi noch Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 27 Grad. Aber dann kam der Donnerstag. Und mit ihm der Kälteeinbruch. Es gab viel Wind und Regen – und die Temperaturen rauschten in den Keller.