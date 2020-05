Bundesliga – Schalke verliert auch mit neuem Bayern-Goalie im Tor Schalke kommt nicht vom Fleck. Trotz der Rückkehr von Alexander Nübel ins Tor, kassieren die Königsblauen gegen Werder Bremen eine Niederlage. Die Bayern spielen um 18:30 Uhr gegen Düsseldorf.

Alexander Nübel kehrt gegen Werder Bremen ins Schalker Tor zurück. Die Niederlage kann der Goalie, der ab der neuen Saison bei Bayern München unter Vertrag steht, aber nicht verhindern. KEYSTONE Kevin Mbabu (l.) trifft für den VfL Wolfsburg per Kopf zum 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Am Schluss verlieren die Wolfsburger 1:2. KEYSTONE Robert Lewandowski spielt mit Bayern München um 18:30 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf. KEYSTONE 1 / 5

Werder Bremen hat seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigt und die Krise des FC Schalke 04 genutzt. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg am Samstag in der Veltins-Arena setzte der Tabellen-17. nach dem 1:0-Sieg in Freiburg und dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg aus der Fussball-Bundesliga. Der Siegtreffer gelang Leonardo Bittencourt in der 32. Minute mit einem Distanzschuss, bei dem der zurück ins Team gerutschte Schalke-Torhüter Alexander Nübel, der nächste Saison bei Bayern München unter Vertrag steht, machtlos war. Die Mannschaft von Trainer David Wagner dagegen setzt seine Talfahrt ungebremst fort und ist wie zuletzt in der Saison 1996/1997 nun seit elf Spielen sieglos.

Die mit nur sieben Punkten schlechteste Rückrunden-Mannschaft aus Gelsenkirchen vermochte es wie zuletzt nicht, den Gegner mit spielerischen Mitteln unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Die Norddeutschen bestätigten auch gegen ihren Lieblingsgegner ihren Aufwärtstrend.

Mbabus Ausgleichstreffer nützt nicht viel

Eintracht Frankfurt hat seinen Absturz gestoppt. Nach sechs Spielen ohne Sieg gewannen die Hessen etwas glücklich mit 2:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg und setzten sich wieder von den Abstiegsplätzen ab. Das Siegtor erzielte der Japaner Daichi Kamada erst in der 85. Minute.

Kassierte die Eintracht in besagten sechs Spielen noch 21 Gegentore und offenbarte dabei grosse Schwächen im Abwehrverhalten, stabilisierte sie sich diesmal merklich. Zwar hatte Wolfsburg in diesem Spiel deutlich mehr Chancen und glich durch Kevin Mbabu (58.) die erste Frankfurter Führung durch einen Foulelfmeter von André Silva noch einmal aus (58.). Doch nach diesem 1:1 hatte der VfL nur noch eine gute Möglichkeit durch Marin Pongracic (63.).

Hertha weiter im Hoch

Bruno Labbadia gelingt mit Hertha BSC auch mit viel Zittern weiter fast alles. Unter dem neuen Coach hat der Berliner Bundesligist seine Erfolgsserie nach der Corona-Pause mit einem 2:0 (1:0)-Sieg im Heimspiel gegen den FC Augsburg fortgesetzt - allerdings zeigte seine Mannschaft nach einer souveränen ersten Halbzeit einen enormen Leistungsabfall und rettete nur mit viel Glück den knappen Vorsprung.

Die TSG 1899 Hoffenheim kommt den Europa-League-Plätzen immer näher, der FSV Mainz 05 rutscht hingegen der Abstiegszone bedrohlich entgegen. Die Rheinhessen blieben mit dem 0:1 (0:1) gegen die Hoffenheimer auch im vierten Geisterspiel nach dem Neustart der Saison ohne Sieg. Nach dem zweiten Sieg in Serie sind die Gäste aus dem Kraichgau indes auf Kurs Europa. Ihlas Bebou (43.) sorgte kurz vor der Pause für entscheidenden Treffer für die TSG.

Um 18.30 Uhr greift auch der Tabellenführer ins Geschehen ein. Bayern München empfängt Fortuna Düsseldorf.

( dpa )