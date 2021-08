Analyse zum Städte-Bashing der SVP – Schamlos auf Trumps Spuren Die SVP klingt mit ihrer neuesten Provokation nicht zum ersten Mal wie ihre Vorbilder in den USA. Und unterliegt dabei einem Missverständnis. Meinung Alan Cassidy

Identitätspolitik von rechts: SVP-Politiker Marco Chiesa, Christoph Blocher und Roger Köppel (von links) bei einer Feier zum Ende des EU-Rahmenabkommens. Foto: Keystone

Sie hat es wieder getan.

Im Verlauf ihres Aufstiegs zur grössten Partei des Landes hat sich die SVP schon mehr als einmal bei den Republikanern in den USA bedient. Als sie ab den 1990ern über (ausländische) Sozialhilfebetrüger herzog, erinnerte das an Ronald Reagans Feldzug gegen (schwarze) «Welfare Queens». Als die SVP ihre Kandidierenden 2007 und 2011 einen «Vertrag mit dem Volk» unterschreiben liess, übernahm sie damit eine alte PR-Masche des Zündlers Newt Gingrich.

Groteske Zerrbilder

Auch in Donald Trump scheint die SVP nun einen Amerikaner zu sehen, von dem es sich lernen lässt. So zumindest kann man die neueste Kampagne lesen, die von SVP-Grössen in den vergangenen Tagen losgetreten wurde: die Kampfansage an die Städte und ihre Einwohner, die sie als «Wohlstandsverwahrloste», «Bevormunder-Grüne» und «Schmarotzer» beschimpft. Eine Kampagne, die der Schweiz wohl bis zu den nächsten Wahlen erhalten bleibt.