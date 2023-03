Kolumne Lomo – Schartiger wohnen Die Katze des «Landbote»-Kolumnisten lacht sich ins Pfötchen. Niemals würde sie ihre Krallen dort wetzen, wo es Mensch vorgesehen hat. Johannes Binotto

Immer wenn du etwas willst, will ich nicht: Was für die Katze gedacht ist, wird konsequent ignoriert. Foto: Thomas Egli

Unsere Katze kratzt. Nein, nicht uns oder unsere Besucher, sondern die Möbel. Am Anfang war es nur das eine Gestell in der Küche, aber inzwischen weisen auch der Bettpfosten im Zimmer des Sohnes und die Kante vom Schrank im Flur recht eindeutige Spuren auf. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit einem Hinweis auf einen Kratzbaum, denn auch das haben wir schon ausprobiert, funktioniert aber bei einer rebellischen Katze wie der unseren offensichtlich nicht.

Diese hat nämlich eine ganz besonders scharfe Auffassungsgabe davon, was extra für sie bereitgestellt wird, und ignoriert diese Objekte dann entsprechend konsequent: Weiche Decke am Katzenplätzchen? Vergiss es. Lieber verschläft sie den Tag auf meinen Jeans, die ich über den Stuhl gelegt hab, oder auf dem Pullover auf dem Bett. Die kuschelige Katzenhöhle aus Filz bleibt verwaist, dafür legt sich die Katze in jedes offene Buch auf meinen Knien. Und wenn ich ihr Futter serviere, dann schaut sie nur gelangweilt in den Napf und schlendert dann demonstrativ desinteressiert davon. Gegessen wird höchstens dann, wenn ich es nicht sehe. Nur, damit ich nicht auf den Gedanken komme, meine Bemühungen um sie seien irgendwie erfolgreich. Und so wäre wohl auch ein Kratzbaum alsbald das einzige unberührte Ding im Haushalt.

Was also tun? Ich überlege mir, die bereits ausfransenden Möbel wieder schön zu schleifen, nur befürchte ich, dass ich dadurch deren Attraktivität fürs Zerkratzen nur wieder steigere. Soll ich also eher eine psychologische Strategie verfolgen und so tun, als würde ich die sich häufenden Angriffe auf unsere Einrichtung gar nicht bemerken, in der Hoffnung, dass die Katze mangels Aufmerksamkeit unsererseits auch selber das Interesse verliert? Rebellen wollen ja vor allem provozieren, und wenn man sich nicht provozieren lässt, hören sie bald mal damit auf.

Diese Strategie scheitert indes daran, dass spätestens, wenn ich mir am eigenen Schrank einen Splitter in der Hand zuziehe, ich nur noch laut fluche, worauf die Katze sich sicher in ihre Pfötchen lacht. Statt «schöner wohnen» heisst es also «schartiger wohnen», und ich öffne den Schrank fortan nur noch mit Handschuhen. Immerhin weiss ich nun, woher der Wohntrend «Shabby Chic» eigentlich in Wahrheit kommt.

