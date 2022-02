100 Jahre Eingemeindung – Schatten über Gross-Winterthur

Serie 100 Jahre Eingemeindung Infos einblenden

Bild: Beck, Die Winterthurer Eingemeindung.

Am 1. Januar 1922 wurden Oberwinterthur, Seen, Töss, Veltheim und Wülflingen von eigenständigen Gemeinden zu Stadtteilen. Im Verlauf dieses Jahres schauen wir zurück in jene Zeit, in der das moderne Winterthur entstanden ist, werfen aber auch einen Blick auf künftige Entwicklungen. «Schatten über Gross-Winterthur» ist der erste Teil der Serie.