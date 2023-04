Kolumne Stadtverbesserer – Schatzsuche an Winterthurer Fassaden An der Steinberggasse wurde eine 300 Jahre alte Malerei freigelegt. Was für versteckte Schätze lauern wohl unter anderen Winterthurer Fassaden? Michael Graf

So schön sah die EPA am Hauptbahnhof 1960 aus, bevor sie in den 80er-Jahren mit braunem Blech eingepackt wurde. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Das Staunen darüber, was unter der Fassadenfarbe der Steinberggasse 41 zum Vorschein kam, ist gross: eine Grisaille-Malerei aus dem 18. Jahrhundert. Die grauen Schmuckelemente, sorgsam restauriert von der Stefanini-Stiftung, sind ein echter Blickfang in der «Steibi». Sie erinnern entfernt an ein Sgraffito wie aus dem «Schellen-Ursli»-Buch. Oder an die bemalten Altstadtfassaden in Stein am Rhein.

Was schlummern in Winterthur wohl noch für Schätze unter unauffälligen Fassaden? Mindestens ein weiteres Beispiel ist gut dokumentiert. Unter dem braunen Alublech des EPA-Gebäudes (heute: Coop City) am Bahnhof, fürwahr keine Augenweide, verbirgt sich eigentlich eine durchaus elegante Muschelkalk-Fassade aus den 1930er-Jahren. Die dürfte man bei der nächsten Sanierung gern freilegen.

Eher jünger wären die Malereien, die man mutmasslich am leer stehenden Polizeiposten am Obertor finden könnte, wenn man sich bei der bevorstehenden Sanierung durch die Farbschichten wühlt. Wird da «Freiheit für …» einen bekannten Häftling gefordert, «Heraus zum 1. Mai» gerufen oder fände man schlicht die an viele Wände weltweit geschmierte Polizistenbeschimpfung «ACAB», eilig übermalt der guten Ordnung halber?

Und was schlummert wohl unter der Farbe des Kiwi-Kinos am Neumarkt? Wäre es möglich, dass der Name nicht kurz für «Kino Winterthur» steht, sondern vom Haus zur Kiwi abgeleitet ist? Schliesslich ist direkt um die Ecke das Haus zum Citronenbaum. Womöglich war die Fassade des heutigen Kinos einst von dekorativen Fruchtbäumen und flugunfähigen Vögeln geziert. Das wäre doch die schönere Geschichte.

Zurück zum Zwingliweiss

Mindestens einen Ort gibt es allerdings, wo die bunte Schmuckbemalung gern zugunsten der schlichten Variante weichen dürfte. Die knallblaue Innenbemalung der Stadtkirche von Paul Zehnder, gemalt 1923 bis 1930, würde der «Stadtverbesser» gern höchstpersönlich sandstrahlen, zugunsten eines wohltuend-klassischen Zwingliweiss wie im Zürcher Grossmünster.



Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt.

