Frau in Winterthur festgenommen – Schaufenster von Dessous-Laden eingeschlagen Die Stadtpolizei Winterthur hat in der Nacht auf Montag eine Frau festgenommen. Sie hatte mit einer Baustellenlampe eine Schaufensterscheibe eingeschlagen.

Wegen eines eingeschlagenen Schaufensters musste die Stadtpolizei Winterthur an die Stadthausstrasse ausrücken. (Symbolbild) Foto: Heinz Diener

Am Montag kurz nach 2 Uhr wurde die Stadtpolizei Winterthur an die Stadthausstrasse gerufen. Anwohner hatten gemeldet, dass dort eine Scheibe eingeschlagen worden sei. Die ausgerückten Patrouillen konnten kurz darauf eine flüchtende Frau anhalten und festnehmen. Sie hatte bei einem Dessous-Geschäft an der Stadthausstrasse eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Die 27-jährige Schweizerin war alkoholisiert und zeigte sich gegenüber der Polizei geständig. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Franken. Sie wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

far