Was war zuerst: Das Land oder die Luft? Illustration: Ruedi Widmer

Im Sommerloch lässt sich trefflich über sinn- und nutzlose Dinge nachdenken. Etwa über die Frage, was zuerst war, das Huhn oder das Ei. Ein Illnauer Start-up weicht dieser existenziellen Frage gekonnt aus, indem es das Ei aus Resten von Hülsenfrüchten herstellt. Zum Beispiel von Kichererbsen. Hi hi, die Huhnfrage stellt sich nicht mehr. Aus dem veganen Ei lässt sich sogar schaumiger Eischnee herstellen.

Ein Schaumschläger ist auch der Rhein im Sommer unterhalb des Rheinfalls. Seine Zutat für den weissen Schaum stammt vom Flutenden Hahnenfuss – versehentlich auch mal Hasenfuss genannt. In der Wasserpflanze gibt es eine seifenartige Substanz. Die beginnt zu schäumen, wenn das Rheinwasser irgendwo herunterstürzt. Schäumen tut auch der Präsident des geplanten Museums auf der Klosterinsel Rheinau weiter flussabwärts. Denn auf sein erhofftes Kelten-Kloster-Klinik-Museum wartet er schon seit Jahren.

Und weil Christoph Blocher sein erfolgreiches Musikhotel auf der Rheininsel ausbauen will, muss der Museumspräsident weiter zähneknirschend warten. Der Grund: Blochers Ausbau soll just dort erfolgen, wo das Museum angedacht ist. Also findet seit über einem Jahr eine Art Hahnenkampf auf der idyllischen Insel statt. Dabei werden die Medien brav mit Häppchen gefüttert und bei Laune gehalten – wie die Enten am Rheinufer mit Brotbröckli. Und mitten in der Seifenoper steht der Kanton als Hausherr. Als Eigentümer muss er die Frage beantworten: Was war zuerst? Der Wunsch nach einem Museum oder nach noch mehr Musikinsel? Huhn oder Ei? Vielleicht gibt es einen dritten Weg. Ein Ei des Kolumbus, das allen Seiten mundet.

