Neues Album von Tricky – Scheissspiel, Scheissschmerz, Kopf hoch! Tricky hat im vergangenen Jahr seine Tochter verloren. «Fall To Pieces» ist ein schaurig gründlicher Rückblick auf die Nullpunkte, die er seither hinter sich hat. Jakob Biazza

«Ich habe sogar zum ersten Mal gelacht»: Tricky mit seinem neuen Album «Fall To Pieces». Foto: Erik Weiss (False Idols / Indigo)

Wenn die Menschen erst ausreichend kaputt sind, wird vieles ja wieder egaler. In Trickys Autobiographie «Hell Is Round The Corner», eine von reichlich Gewalt und etwas Gossenromantik durchtränkte Geschichtensammlung, ist es ein Onkel, der soeben das Gefängnis verlassen hat.