Feuer in Lachen - Zehn Schiffe bei Grossbrand in Segelhafen zerstört

Grossbrand in Lachen – Schiffe bei Brand in Segelhafen zerstört Ein Grossbrand hat im Segelhafen von Lachen SZ zehn Schiffe zerstört und mehrere Boote beschädigt.

Ein grosses Feuer im Segelhafen von Lachen SZ am Obersee hat zehn Boote zerstört und weitere Schiffe beschädigt. Kantonspolizei Schwyz

Wenige Minuten nach Mitternacht am Montag erhielt die Schwyzer Kantonspolizei die Meldung, wonach im Segelhafen Spreitenbach von Lachen am Obersee zwei Boote brennen würden, hiess es in einer Mitteilung der Polizei. Als die ersten Feuerwehrleute anrückten, standen dann bereits mehrere Schiffe in Brand.

Die Feuerwehrleute konnten zwar nicht verhindern, dass die Flammen noch auf weitere Boote im Hafen übergriffen, den Brand aber in rund zweieinhalb Stunden löschen. Der Seerettungsdienst Pfäffikon und die Feuerwehr errichteten eine Ölsperre im Segelhafen. Rund 100 Feuerwehrleute und Seeretter waren im Einsatz.

Die Feuerwehr traf auf ein regelrechtes Inferno im Bootshafen. Kantonspolizei Schwyz

Verletzte gab es bei dem Feuer nicht. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen die Millionengrenze überschreiten. Die Ursache des Brandes stand noch nicht fest. Ermittlungen wurden aufgenommen.

