Kolumne «Lomo» – Schildern statt reisen Kürzlich kam sich der «Landbote»-Kolumnist vor wie eine wichtige Person. Das brachte ihn auf eine Idee. Johannes Binotto

Medienleute warten am Flughafen Zürich auf die Ankunft von «Mr. J. Binotto». Foto: Moritz Hager

Vor zwei Wochen war ich an ein Filmfestival im Ausland eingeladen. Das war für mich schon aussergewöhnlich genug. Noch aussergewöhnlicher aber war, dass ich am Flughafen abgeholt wurde und zwar von einer Fahrerin, die in der Wartehalle extra ein Schild für mich in der Hand hielt. So etwas hatte ich bislang nur in Filmen gesehen.

Ich muss zugeben, es war mir etwas peinlich, dass man diesen Aufwand um mich machte, und ich überlegte, wie die anderen Leute das wohl fanden, die mit mir durch die Flughalle schritten, auf die aber kein Schild wartete. Sie werden mich wohl für eine wichtige Person gehalten haben, die ich ja gar nicht bin.

«Egal ob Flug aus Los Angeles, Flug aus Tokio, Flug aus Kapstadt oder Flug aus Helsinki – immer wartet bei der Ankunft jemand auf mich.»

Seitdem hab ich immer wieder drüber nachgedacht und mir überlegt, ob man nicht daraus eine Geschäftsidee entwickeln könnte. Wenn nämlich allein das Schild-mit-Namen-Halten am Flughafen schon so Eindruck macht, warum sich nicht allein darauf beschränken?

Ich könnte zum Beispiel jemanden engagieren, der sich am Flughafen Kloten bei allen möglichst exklusiv klingenden Flugankünften hinstellt mit einem Schild, auf dem «Mr. J. Binotto» steht. Egal ob Flug aus Los Angeles, Flug aus Tokio, Flug aus Kapstadt oder Flug aus Helsinki – immer wartet bei der Ankunft jemand auf mich.

Und mit der Zeit würden die tatsächlich bedeutenden Personen, die oft am Flughafen sind, denken: «Mensch, dieser Binotto, der kommt aber richtig viel rum. Der muss ja ein mächtig wichtiger Kerl sein. Letzte Woche kam er aus Göteborg und heute aus Marrakesch. Krass!»

So liesse sich mein Renommee massiv steigern und das, ohne im gleichen Zug meinen ökologischen Fussabdruck zu vergrössern. Denn natürlich wäre ich auf keinem einzigen der Flüge. Stattdessen könnte ich daheim auf dem Sofa rumliegen und wüsste trotzdem, dass ich, ohne tatsächlich was zu leisten, immer berühmter würde.

Und wenn irgendwann doch mein Trick aufgedeckt wird? Na dann werd ich vielleicht dafür berühmt: «Der Binotto? Ach, das ist doch der, der mit seiner Schilder-Idee dafür gesorgt hat, dass die CEOs der Welt nicht mehr um den Globus jetten und Kerosin verbrauchen, sondern nur noch telefonisch Anweisung geben, man solle in New York am Flughafen ein Schild mit ihrem Namen hochhalten.» So wäre die Kombination aus Eitelkeit und Faulheit am Ende sogar eine ökologische Revolution.

