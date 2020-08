Naturschutz in Hettlingen – Schilf stapeln statt segeln Weil in Holland das Coronavirus wütet, konnten die Konfklassen aus Wülfingen nicht wie geplant ins Segellager fahren. Stattdessen leisten sie in Hettlingen einen Dienst an der Natur. Elena Willi

Das Konflager der reformierten Kirche Wülflingen musste das Meer gegen den Wald tauschen. Wegen des Coronavirus stehen die Jugendlichen im Riet statt auf dem Segelboot. Foto: Enzo Lopardo

Der Himmel ist blau, keine Wolke weit und breit, und die Sonne steht schon hoch am Himmel. Seit 9 Uhr sind die 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Wülflingen am Arbeiten. Wegen der Corona-Krise musste die reformierte Kirche Wülflingen umplanen: «Normalerweise fahren wir nach Holland ins Segellager, aber das war dieses Jahr nicht möglich», sagt Barbara Hilti, die Jugendarbeiterin der Kirche. Das Segellager ist sonst Tradition zum Start des Konfjahres in Wülflingen.