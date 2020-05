Vorfall in der Pöschwies – Schlägerei unter Gefangenen Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen ist ein Gefangener mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf. Foto: Emanuel Ammon

Am Sonntag ist es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies zu einer Schlägerei zwischen vier Gefangenen gekommen. Dabei wurde ein Mann am Hals verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde in Untersuchungshaft versetzt.

Bei der Schlägerei in der JVA Pöschwies wurde ein Gefangener mit einem spitzen Gegenstand im Halsbereich verletzt, wie die Zürcher Kantonspolizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Der verletzte Gefangene wurde vom anstaltsinternen Arzt medizinisch versorgt. Er befindet sich in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Staatsbürger Guineas, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft hin durch das Zwangsmassnahmengericht in Untersuchungshaft versetzt. Gegen ihn sowie gegen drei weitere Insassen, drei Schweizer, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eröffnet. (sda)

