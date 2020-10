Head-to-Head

In den letzten sechs Direktbegegnungen konnten beide Teams jeweils dreimal gewinnen. Fünfmal gewann dabei jeweils das Heimteam. Lugano bezwang die ZSC Lions Anfang Jahr im Hallenstadion 2:1. Das letzte Duell ist noch nicht einmal so lange her. Ende August besiegten die Lions die Tessiner im Testspiel deutlich 4:1.

Auf die neue Saison hin, hat Lugano zwei vielversprechende Neuzugänge vermeldet. So stiess vom SC Bern der ehemalige Topscorer Mark Arcobello zum Team. Aus der NHL verstärkt neu Mikkel Boedker von den Ottawa Senators die Tessiner.