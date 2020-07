Ausgangslage

Beide Teams haben sich zuletzt einer guten Form erfreut und konnten in den letzten fünf Spielen nicht bezwungen werden. Während es für den FC Basel (nur noch) darum geht, die Saison allenfalls noch auf Platz 2 abschliessen zu können, ist die Ausgangslage für die Thuner etwas heikler. Wollen sie nicht in die Barrage, müssen sie in den letzten zwei Runden noch einmal Vollgas geben und gleichzeitig hoffen, dass Sion nicht ebenfalls beide Spiele für sich entscheidet.

Rein rechnerisch sind aber übrigens auch der FC Zürich und der FC Lugano auf den Plätzen 6 und 7 noch nicht durch im Kampf gegen den Barrageplatz, es bleibt also bis zuletzt spannend!