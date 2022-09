Präsidentschaftswahl in Brasilien – Schlägt die angespannte Stimmung in Gewalt um? Am Sonntag wählen die Brasilianer einen neuen Präsidenten. In Umfragen führt der linke Ex-Präsident Lula da Silva vor dem rechten Amtsinhaber Bolsonaro. Die beiden Lager stehen sich dabei zunehmend feindlich gegenüber. Christoph Gurk aus Buenos Aires

An einem Stand in São Paulo werden Handtücher mit den Porträts der Kandidaten angeboten. Die Verkaufszahlen zeigen: Lula ist beliebter. Foto: Getty

Was jetzt noch bleibt, sind Rechenspiele, bis Brasilien am Sonntag einen neuen Präsidenten wählt. Offiziell tritt ein gutes Dutzend Kandidaten an, schon jetzt aber ist klar, dass nur zwei Bewerber eine echte Chance haben werden: der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und Brasiliens rechter Amtsinhaber Jair Bolsonaro.