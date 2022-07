Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Schlafen im Stroh Im Juli 1936 massen sich 22’000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer am Eidgenössischen Turnfest auf dem Festplatz am Deutweg. Für eine bequeme Nachtruhe sorgte eine Futtermittelfirma. Karin Briner

Schlafsackproduktion der Firma Gebendinger & Hoerni in Oberwinterthur, 1936. Eines von über 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch

Im Sommer 1936 blickte die ganze Schweiz auf Winterthur, wo vom 17. bis zum 20. Juli das Eidgenössische Turnfest stattfand. Über 22’000 Turnerinnen und Turner aus über 900 Sektionen kamen aus der ganzen Schweiz nach Winterthur. Um die Wette geturnt wurde während vier Tagen auf dem Festplatz am Deutweg.

Neben drei Haupttribünen und einem Fahnen- bzw. Kommandoturm gab es auf dem Areal drei Festhütten und Sektionszelte für die angereisten Turnerinnen und Turner. Auch der Gabentisch im Stadthaus liess sich sehen: 1160 Gaben im Wert von 33’000 Franken konnten erkämpft werden. Darunter gab es vom Reiseköfferchen über die Taschenuhr bis hin zu Ski und Gartenmöbel auch eine Babyaussteuer zu gewinnen.

Vom Futter- zum Schlafsackproduzenten

Damit die sportlichen Gäste nicht auf dem blanken Boden übernachten mussten, stellte die Firma Gebendinger & Hoerni aus Oberwinterthur mit Stroh gefüllte Schlafsäcke her. Gebendinger & Hoerni war eine der ersten Firmen in Winterthur, die bereits 1902 Heu und Stroh maschinell säuberten und zu Häcksel verarbeiteten. Bis 1916 entwickelte sich die Firma zu einem der führenden Betriebe in der Pferdefutterproduktion.

Als nach dem 1. Weltkrieg immer mehr motorisierte Transportmittel aufkamen und damit der Bedarf nach Pferdefutter zurückging, sattelte die Firma auf Futter für Schweine und Geflügel um und produzierte vermehrt verschiedene Strohartikel wie Strohmatten, Strohseile oder Strohfrostschirme für die Landwirtschaft und 1936 für einmal eben auch Schlafsäcke aus Stroh!

Fehler gefunden?Jetzt melden.