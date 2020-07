Ferien in Benken – Schlafen in einem Fass Im Bed and Breakfast von Sabine Studer in Benken können die Gäste in zwei überdimensionalen Fässern übernachten, tierischer Besuch inklusive. Eva Wanner

Zwei Fässer zum Übernachten, ein Kompostklo, ein Waschhäuschen sowie eine Grillstelle mit Sitzgelegenheit stehen den Gästen in Benken zur Verfügung. Foto: Enzo Lopardo

Fröhlich kommt Sabine Studer auf ihre Gäste zu, heisst sie willkommen, schiebt den Kinderwagen mit ihrer knapp drei Monate alten Tochter in den Schatten und runzelt dann die Stirn. «Nur no gschwind», sagt sie, schüttelt ein Kissen auf, rückt ein Körbchen gerade und zieht noch einmal am selbst genähten Vorhang, damit er schön fällt. Ihr Bed and Breakfast liegt ihr am Herzen – die kleinen Gesten beweisen es, ebenso die vielen liebevoll arrangierten Details.