Fehlalarm in Winterthur – Schlafender Mitarbeiter löst Grosseinsatz der Polizei aus Ein Mann wollte zum Schlafen nicht nach Hause und machte es sich am Arbeitsplatz bequem. Statt des Sandmanns tauchte aber die Polizei auf.

Ob es sich der Mitarbeiter in einem Schlafsack bequem gemacht hat, ist nicht bekannt. Symbolfoto: Pixabay

Kurz vor 03.00 Uhr alarmierte in der Nacht auf Freitag ein Wachmann die Polizei, weil er in einer Geschäftsliegenschaft in Winterthur-Grüze einen Einbrecher vermutete. Die Stadtpolizei Winterthur rückte mit einem grösseren Aufgebot aus, umstellte die grosse Liegenschaft und durchsuchte die Räumlichkeiten mit einem Diensthund.

Schliesslich wurde die Patrouille kurz vor 03.30 Uhr fündig, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Doch statt auf den mutmasslichen Einbrecher trafen sie auf einen Mitarbeiter der Firma. Es fiel nämlich auf, dass der Tatverdächtige Arbeitskleider der betreffenden Handwerksfirma trug. Rasch stellte sich heraus, dass es sich beim 33-Jährigen nicht um einen Einbrecher, sondern um einen Mitarbeiter der Firma handelte, der im Betrieb nächtigte. Ob er Überstunden machen musste oder aus anderen Gründen nicht in den eigenen vier Wänden schlief, ist nicht bekannt.

Es wurde vereinbart, dass in solchen Fällen künftig das private Sicherheitspersonal vorgängig informiert wird, um eine erholsame Nachtruhe sicherzustellen.

mcp

