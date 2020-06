Abfallsünder in Winterthur – Halbe Wohnung in Bachtobel entsorgt Die Stadt Winterthur muss immer wieder illegale Entsorgungen räumen. Nun macht sie ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft – und erntet Verständnis. Gregory von Ballmoos

Teile eines Schlafzimmers wurden unterhalb des Brühlbergs illegal entsorgt. Foto: Stadt Winterthur

Drei Matratzen, drei Bettgestelle, ein Kleiderschrank, zerlegt, ein Teppich, rund, ein Büchergestell, holzig. Was tönt wie ein Ikea-Einkauf einer neu gegründeten Studenten-WG, hat die Stadt Winterthur an der Hessengütlistrasse gefunden, unterhalb des Brühlbergs mitten im Wald. Achtlos in einem Bachtobel entsorgt.

Mit einem Facebook-Post macht die Stadt Winterthur ihrem Ärger Luft. Und erntet damit viel Verständnis. «Nicht gut», «Es isch unglaublich…» oder gar «einfach nur sch…» ist in den Kommentaren zu lesen. Man habe sich zweimal überlegt, ob man dies posten soll, sagt der Leiter Entsorgung Armin Bachofner. «Doch wir geben uns sehr viel Mühe, die Stadt sauber zu halten, und benötigen solche Zusatzarbeiten nicht. Die Kommentare zeigen ja auch viel Betroffenheit in der Bevölkerung.»

Doch so selten sind illegale Abfallentsorgungen nicht. Wie die Stadt Winterthur auf Anfrage mitteilt, komme es in der Stadt beinahe wöchentlich zu illegalen Ablagerungen von Abfall. Dabei sind drei Varianten zu unterscheiden. Zum einen gibt es die Fälle wie an der Hessengütlistrasse, die sind jedoch relativ selten. Dann gibt es aber sehr häufig illegale Ablagerungen an Sammelstellen oder in den Quartieren. Insgesamt werden wegen solcher Delikte pro Jahr zwischen 50 und 100 Personen gebüsst oder gar verzeigt.

Heisst: Es ist nach dem Littering eines der grössten Probleme der Abteilung Abfall und Entsorgung in Winterthur. Das Littering war vor allem während des Lockdown das grosse Thema, als viele Leute in die Wälder strömten und an den Hotspots wie am Reitplatz oder am Dättnauer Weiher ihren Abfall liegen liessen. Die Stadt reagierte mit Anti-Littering-Plakaten an den neuralgischen Punkten.

An Sammelstellen, wo sehr häufig Abfall einfach liegen gelassen wird, wurde gar die Polizeipräsenz erhöht und die Videoüberwachung intensiviert. «Wir sind dran, neue mobile Videokameras zu beschaffen», sagt Bachofner, aber er weiss jetzt schon, wo er diese installieren wird: an der Wertstoffsammelstelle Wässerwiesen. Dort, wo es «jeden Samstag- und Montagmorgen katastrophal aussieht», wie Bachofner sich ausdrückt. Wo die fix installierten Videokameras sind, will er nicht in der Zeitung lesen, sie werden schon auf der Website der Stadt publiziert. «Es soll ja auch eine abschreckende Wirkung haben», sagt Bachofner. Insgesamt sind es fünf Kameras, eine davon ist mobil.

«Gratis zum Mitnehmen» – illegal?

Fast genauso häufig wie das Stehenlassen bei Sammelstellen sind die Fälle von illegaler Ablagerung von Abfall in Quartieren. «Gratis – zum Mitnehmen» steht dann jeweils auf einem Zettel, solche Aktionen sind streng juristisch illegal. Doch Bachofner wiegelt ab: «Wir versuchen das mit gesundem Menschenverstand zu handhaben, doch wenn es nach einer Woche noch immer auf öffentlichem Grund steht, müssen wir handeln», so der Leiter von Entsorgung Winterthur. Und ergänzt: Es gebe ja genug Alternativen wie Ricardo oder das Brocki. Dann wird die Umweltpolizei eingeschaltet und versucht, die Täterschaft zu eruieren.

Die Ermittlungen sind vor allem in Fällen wie demjenigen am Brühlberg schwierig. «Da müssen wir hoffen, dass jemand etwas gesehen hat und sich bei uns meldet», so Bachofner. Insgesamt belaufe sich die Aufklärungsquote auf rund 30 Prozent. «Es ist vor allem unfair allen gegenüber und ein Riesenaufwand für uns. An der Hessengütlistrasse waren zwei Männer von uns für zwei Stunden beschäftigt, um die Sachen wieder aus dem Tobel zu tragen und zu entsorgen», erzählt Bachofner.

Sündern droht Busse

Wenn die Stadt den ehemaligen Besitzer der Schlafzimmermöbel der Hessengütlistrasse ausfindig machen kann, wird dieser gebüsst. Die Busse ist jeweils abhängig vom Ausmass der Entsorgung, beläuft sich aber jeweils zwischen 100 und 500 Franken. Im Fall Hessengütli werden es wohl gegen 500 Franken sein. Zum Vergleich: Für die Entsorgung sämtlicher Materialien über die Kehricht-Tour hätte der Täter rund 23 Abfallmarken kaufen müssen: Kostenpunkt 41.40 Franken.