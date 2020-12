Schlagen die normalen Corona-Tests auch beim mutierten Virus an?

Ist die Virusvariante mit dem kryptischen Namen VUI 202012/01 ansteckender?

Das ist noch nicht eindeutig nachgewiesen. Fakt ist, dass sich im Südosten Englands bis letzte Woche über 1100 Personen mit einer neuen Variante von Sars-CoV-2 infiziert haben. Noch sei nicht klar, ob die neue Virusvariante tatsächlich schneller übertragbar sei oder ob in Südostengland einfach generell die Ansteckungen mit Sars-CoV-2 angestiegen seien und in der Region zufällig die neue Variante dominiere. Das sagte der deutsche Virologe Christian Drosten gegenüber dem Deutschlandfunk. Er bezog sich dabei auf eine Diskussion, die britische Wissenschaftler kürzlich in der Fachzeitschrift «British Medical Journal» führten. Dass Grossbritannien Alarm geschlagen und die Weltgesundheitsorganisation informiert hat, ist eine Vorsichtsmassnahme. Britische Forscher haben nach ersten Analysen vorläufige Berechnungen angestellt. Sie schätzen, dass die neue Variante das Potenzial haben könnte, um 70 Prozent ansteckender zu sein als bisher zirkulierende Varianten.