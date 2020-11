Ausflugsziel in Elgg – Schlangestehen am Schauenberg Der Schauenberg bei Elgg versprach am Wochenende Erlösung von der Nebeldecke. Hunderte folgten der Hoffnung auf ein paar Sonnenstrahlen. Jonas Keller

Über den Wolken ist unter den Wolken an diesem Sonntag auf dem Schauenberg. Foto: Heinz Diener

Der Nebel hängt dicht über den Dächern an diesem Sonntagmorgen. Als wir von Räterschen nach Tolhusen hochkommen, ist es, als seien wir in eine Welt eingetaucht, in der es nur noch Weisstöne gibt. Doch je näher wir unserem Ziel, dem Schauenberg, kommen, desto mehr wird das Nebelmeer erfüllt von einem goldenen Glanz, und bei Oberschlatt scheint uns erstmals warm die Sonne ins Gesicht.

Unter Senioren und Familien

Die einzigen, die an diesem Wochenende über die Nebelgrenze flüchten möchten, sind wir nicht. Das merken wir schon beim Wanderparkplatz, der sich bereits in alle noch knapp legalen Richtungen auszubreiten beginnt. Eine demographische Bestandesaufnahme ergibt: Senioren, Familien mit kleinen Kindern und gelegentlich Hunde, die mit ihren Herrchen oder Frauchen Gassi gehen.