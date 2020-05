Jahresrechnung 2019 – Schlatt kann weiter Schulden abbauen Die Sparstrategie der Gemeinde Schlatt scheint weiterhin aufzugehen. Nicole Döbeli

Schlatt will seine Finanzen in den Griff bekommen. Archivfoto: Heinz Diener

Schon seit einigen Jahren hat die Gemeinde Schlatt den Gürtel enger geschnallt und sich eine Sparstrategie auferlegt, um mittelfristig Schulden abbauen zu können. 2019 zeigt, dass der Kurs nach wie vor stabil gehalten werden konnte. Die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Schlatt schliesst mit einem Plus von rund 390’000 Franken. Dies bei einem Aufwand von 4,1 Millionen Franken und einem Ertrag von 4,5 Millionen. Die Investitionsrechnung zeigt ebenfalls ein kleines Plus von 15’630 Franken an.