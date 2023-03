4,4 Millionen fürs Internet – Schlatt will selbst ein Glasfasernetz bauen Weil es den grossen Anbietern zu teuer ist, sämtliche Schlatter Weiler mit Glasfaser zu erschliessen, schlug der Gemeinderat vor, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Nicole Döbeli

Schnelleres und verlässlicheres Internet dank Glasfaser. Foto: Marc Dahinden

Seit 2015 sind in den Schlatter Strassen Glasfaserkabel verlegt. Doch die letzten paar Meter bis zu den Hausanschlüssen laufen immer noch über Kupfer. Das hat zur Folge, dass die Internetleistung oft nicht zufriedenstellend ist und auf der Verwaltung immer wieder Meldungen dazu eingegangen sind. Wer in Schlatt im Homeoffice arbeiten will, braucht starke Nerven.