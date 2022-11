Lärmschutz in Winterthur – Schlaumeiereien um Tempo 30 Die Stadt treibt die vom Statthalteramt blockierten Tempo-30-Vorhaben weiter. Markiert werden sollen sie, wenn der Gerichtsentscheid da ist – unabhängig davon, wie er ausfällt. Michael Graf

Auf der Kanzleistrasse in Seen soll Tempo 30 eingeführt werden – allerdings ist das Projekt seit Frühling 2021 durch einen Rechtsstreit blockiert. Foto: Marc Dahinden

Was einfach klingt, ist juristisch vertrackt: Die Stadt Winterthur wollte im Mai 2021 auf sechs Strassenabschnitten Tempo 30 einführen, im Zuge einer Lärmschutz-Sanierung. Dagegen gingen Rekurse ein. So weit, so einfach.



Kompliziert wurde es, als das Statthalteramt überraschend zum Schluss kam, dass es für Lärmschutzfragen nicht zuständig sei und deshalb auch die damit begründeten Verkehrsanordnungen nichtig, also ungültig seien. Bei der Stadt war das Unverständnis gross: Man sei vorgegangen wie immer. Um die Frage der Zuständigkeit verbindlich zu klären, legte die Stadt Winterthur Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein.



Dieser Entscheid steht noch aus. Die Tempo-30-Zonen sind derweil blockiert und können nicht markiert werden. Doch einen Schritt hat die Stadt nun veranlasst: Sie hat die Einsprachen gegen die Lärmsanierung selbst geprüft und das Lärmsanierungsprojekt festgesetzt, also für verbindlich erklärt. Die Einsprecher haben nun 30 Tage Zeit, sich ans Baurekursgericht zu wenden. Wo sie dies nicht tun, sind die Sanierungsprojekte rechtskräftig. Konkret geht es um Abschnitte der Rychenbergstrasse, Haldenstrasse, Kanzleistrasse, unteren Briggerstrasse, Wieshofstrasse und Wülflingerstrasse.

Ein Gerichtsentscheid ohne Folgen?

Umgesetzt werden würden sie aber erst dann, wenn das Verwaltungsgericht den Zwist zwischen Stadt und Statthalteramt geklärt hat. Und zwar unabhängig davon, wie dieser ausfällt. Walter Bauer, Leiter Rechtsdienst des Baupolizeiamts, erklärt die Überlegung: Kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass das Statthalteramt falschlag, sind die Verkehrsanordnungen der Stadt gültig. Kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass das Statthalteramt richtig lag, bedeute dies, dass keine Verkehrsanordnungen nötig seien. Die Stadt hätte über die Lärmsanierungsrekurse selbst entscheiden können, ohne das Statthalteramt einzuschalten.

Und wer überprüft, ob Tempo 30 auf den betreffenden Strassen sinnvoll und ausreichend begründet ist? Das Statthalteramt hat sich inhaltlich nie dazu geäussert; es trat aus rein formalen Gründen nicht auf die Rekurse ein. Inhaltlich geprüft werden die Projekte also erstmals vom Baurekursgericht, aber nur sofern in den nächsten 30 Tagen Rekurse eingehen.

Keine Folgen für künftige Tempo-30-Projekte

Der Formalitäten-Streit mit dem Statthalteramt blockiere andere Tempo-30-Projekte in Winterthur übrigens nicht, sagt Bauer. Denn die fraglichen Strassenabschnitte seien die letzten, die das stadtweite Strassenlärmsanierungsprojekt betreffen. Alle späteren, inklusive Tempo 30 rund um die Altstadt, seien anders begründet – etwa mit Verkehrssicherheit, wobei auch hier Lärm ein Kriterium sein kann. In diesen Fällen handelt es sich formal um simple Verkehrsanordnungen. Und da ist, unbestritten, das Statthalteramt für Rekurse zuständig.

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.