Krankenkassen blockieren Tariferhöhung – Schlechte Nachrichten für die Zürcher Spitäler Der Regierungsrat wollte den Spitälern mehr Geld geben. Doch die Krankenversicherer fechten den Entscheid vor Gericht an. Susanne Anderegg

Sie findet, dass die heutigen Spitaltarife zu tief sind: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist paradox. Auf der einen Seite ärgern sich die Leute über die steigenden Krankenkassenprämien. Auf der anderen Seite beklagen sie sich, wenn sie im Notfall stundenlang warten müssen oder ihre Knieoperation verschoben wird, weil das Spital zu wenig Personal hat. Die Situation in der Pflege verschärft sich zunehmend; mehr als 300 Pflegende würden pro Monat den Beruf verlassen, warnten jüngst der Pflege-Berufsverband SBK und die Gewerkschaften Unia, VPOD und Syna. Und forderten einmal mehr bessere Arbeitsbedingungen, an erster Stelle «eine deutliche Lohnerhöhung bei gleichem Pensum beziehungsweise eine Arbeitszeitreduktion bei gleichem Lohn», wie sie in einer Medienmitteilung schrieben.