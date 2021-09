Lebensqualität in Illnau-Effretikon – «Schlieren oder Volketswil sollen lebenswerter sein?» In einem nationalen Städte-Ranking landet Illnau-Effretikon auf Platz 72 von 162. Stadtpräsident Ueli Müller findet seine Stadt nicht bei allen Themen gerecht behandelt. Gabriele Spiller

Mobilität und Verkehr erzielen in Illnau-Effretikon den höchsten Rang. Foto: Heinz Kramer

Wüest Partner, ein Schweizer Dienstleister für die Immobilienwirtschaft, hat zum 13. Mal die Lebensqualität in den 162 statistischen Schweizer Städten untersucht. Wie schon in den vergangenen Jahren belegt Zürich den ersten Platz, auch wenn es bei den Wohnkosten nach oben ausschert. In der Gesamtbetrachtung folgen Zug und Bern auf den Medaillenplätzen, während sich Winterthur mit dem vierten Rang zufriedengeben muss.