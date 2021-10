Kunst Museum Winterthur – «Schliesslich ist man immer auch in die Sache verwickelt»

«Schliesslich ist man immer auch in die Sache verwickelt»

Mathis Altmann ist es wichtig, dass sich in den Spiegeln seiner Arbeiten nicht nur der Betrachter reflektiert, sondern auch die anderen Werke im Raum.

Alle zwei Jahre wird im Kunst Museum Winterthur der mit 15’000 Franken dotierte Manor-Kunstpreis des Kantons Zürich verliehen. Anlässlich der Vergabe an Mathis Altmann sprach der «Landbote» mit dem Künstler und mit Lynn Kost, dem Kurator der Ausstellung.

Mathis Altmann, Sie sprechen oft von Collage im Zusammenhang mit Ihrem Werk. Ist das vielleicht das Verbindende der drei Werkgruppen in Ihrer Ausstellung?

Wir legten der Jury, bei der auch ein Vertreter der Stifterfirma dabei ist, eine Shortlist aus sechs Kandidaten und Kandidatinnen vor. Daraus hat das Gremium Mathis Altmann auserkoren.

Altmann steht immer noch am Anfang seiner Karriere, ist aber international bereits vernetzt. Er spricht eine jüngere Generation mit all ihren Wünschen, Hoffnungen und Problemen an.

Ja, da ist sicher was dran.