Pausenfazit - Unterhaltsame erste Hälfte in Luzern

Die ersten 45 Minuten sind rum in der Luzerner Swissporarena und es bleibt ein erstes Mal ein wenig Zeit zum durchatmen. Was für eine erste Halbzeit, die wir hier zu sehen bekommen haben!

Beide Teams starten furios, spielen nach vorne und kommen zu zahlreichen Chancen. So scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das erste Tor fällt. Und tatsächlich: In der 23. Minute jubelt der FCB über den Führungstreffer. Cabral vollendet wunderbar mit der Hacke und sorgt so für ein erstes Highlight.

13 Minuten später zeigt dann Kasami sein Können: Von ausserhalb des Strafraums haut der Basler den Ball via Lattenunterkante in die Maschen und stellt auf 2:0. Ebenfalls ein absoluter Traumtreffer!

Für den FC Luzern ist diese erste Halbzeit natürlich bitter. Trotz guter Leistung und vielen Offensiv-Aktionen liegen die Zentralschweizer zur Pause mit zwei Toren zurück. Doch wer weiss: Wenn die Luzerner nach der Pause in der Offensive so weitermachen wie bisher, liegt hier durchaus noch etwas drin für den FCL. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich die Luzerner in der Defensive keinen Patzer mehr erlauben.