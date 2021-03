Corona-konform ins Museum – Schloss Kyburg eröffnet die Saison Mindestens 100 Personen kann das Schloss Kyburg pro Tag empfangen. Die Ausstellung steht ab Donnerstag fast uneingeschränkt wieder zur Verfügung. Gabriele Spiller

Am 1. April startet Schloss Kyburg die Besuchersaison. Foto: Madeleine Schoder

Kyburg hat in seiner bald tausendjährigen Geschichte so manche Seuche erlebt und überlebt. Und auch die aktuellen Corona-Schutzmassnahmen sind für den Schlossleiter Ueli Stauffacher schon fast Normalität – nach einem Jahr Pandemie. «Wir haben in der Saison 2020 ungefähr so viele Besucher begrüssen können wie sonst auch», sagt er.

Zu den Höhepunkten des Rundgangs gehört die Eiserne Jungfrau. Foto: Madeleine Schoder

Die derzeitig mögliche Obergrenze von 100 Personen, bei schönem Wetter bis zu 140 Personen, werde oft erreicht. Daher habe man für 2021 auch keine zusätzliche Publikumsattraktion wie eine Sonderausstellung geplant. Zudem ist die Basisausstellung, eröffnet 2017 und 2019, noch relativ neu und sorgte für einen Besucherschub.