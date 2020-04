Bauarbeiten in Elgg – Schlossstrasse teilweise ganz gesperrt Das Tiefbauamt saniert die Strasse zwischen Sennhof und Schloss Elgg von Mai bis Mitte August. Nicole Döbeli

Von Mai bis August ist die Strasse zum Schloss Elgg nur eingeschränkt befahrbar. Foto: Marc Dahinden

Das kantonale Tiefbauamt saniert ab Montag, 4. Mai, die Schlossstrasse im Abschnitt zwischen Elgg-Sennhof und Schloss Elgg. Auch die Randabschlüsse und alle Schachtabdeckungen werden erneuert. Zudem saniert das Tiefbauamt örtlich Entwässerungsleitungen und Schächte und passt sie teilweise an. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 21. August 2020.

Vollsperrung Anfang August

Ausgeführt werden die Bauarbeiten in Bauetappen auf jeweils der einen Hälfte der Fahrbahn. Es wird teilweise gleichzeitig in zwei verschiedenen Bauabschnitten gearbeitet. Der Verkehr wird mit Ampeln durch die jeweiligen Baubereiche geführt. Für die Belagsarbeiten muss aus Gründen der Einbauqualität und der Verkehrssicherheit der betroffene Strassenabschnitt für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Diese Vollsperrung findet voraussichtlich vom 27. Juli bis zum 16. August 2020 statt. Über den definitiven Termin sowie die damit verbundene Verkehrsführung will das Tiefbauamt rechtzeitig mit einem separaten Flugblatt informieren.