Stadt dreht in Zürich Nord den Gashahn zu – Schluss mit Gas – doch jeder Vierte heizt weiter mit fossiler Energie Statt Erdgas liefert die Stadt in Oerlikon ab kommendem Sommer nur noch Fernwärme. Aber die Mehrheit der Hauseigentümer setzt lieber auf eine eigene Lösung. Lorenzo Petrò

Mohamed Khalil im Restaurant Simsim bleiben noch wenige Monate, um zu entscheiden, ob er auf einen Elektroherd setzt oder sich selbst mit Gas versorgen will. Foto: Dominique Meienberg

«Wie? Das Gas wird abgestellt? Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt!» Mohamed Khalil schaut verärgert unter seinen dunklen Brauen hervor. Der Chef des Simsim an der Schwamendingenstrasse in Oerlikon steht wie jeden Tag in der Küche seines Restaurants, bereitet auf offener Flamme libanesische Spezialitäten zu. «Diese Leute, die Grün wählen, die übertreiben es manchmal.»