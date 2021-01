Gewerbe in Winterthur – Schluss mit Lädele – so gehen die Geschäfte in den Lockdown Um das Coronavirus einzudämmen, bleiben viele Geschäfte ab heute geschlossen. Für die Ladenbesitzer ist das bitter, allerdings nehmen einige die Situation entspannter als im Frühling. Am Samstag bewältigten viele von ihnen noch einen Kundenansturm. Ines Rütten

Bitte eintreten – zum vorerst letzten Mal: Eingang zum Geschäft Además. Foto: Enzo Lopardo

«Einen zweiten Lockdown überleben wir nicht», sagte Felix Wittmer, Geschäftsführer vom Design-Laden Además am Garnmarkt, vor einiger Zeit. Jetzt relativiert er: «Wir wissen nicht, was dieses Jahr noch alles bringt.» Aber mit dem jetzigen Stand werde der Laden auch die zweite Schliessung überleben. Auf jeden Fall mache er im März wieder auf.

Die Altstadt wimmelte am Samstag von Leuten. Vor vielen Geschäften bildeten sich Warteschlangen, einige Bars hatten draussen Glühweinstände aufgebaut. Einkaufsrummel vor dem Lockdown. Auch der Además war vor dem zweiten Lockdown gut frequentiert. «Das wäre an einem normalen Samstag mit so viel Schnee nicht so», sagt Wittmer. Viele Leute wollten sich in diesen schwierigen Zeiten noch etwas gönnen.