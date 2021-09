Wahlen Illnau-Effretikon – Schmausser will bleiben, Quadranti neu kandidieren GLP-Stadtrat Erik Schmausser tritt 2022 nochmals an, aber nicht als Kandidat für das Stadtpräsidium von Illnau-Effretikon. Mit Rosmarie Quadranti will auch die Mitte in den Stadtrat. Heinz Zürcher

Will Kontinuität statt einen neuen Posten: Tiefbauvorsteher Erik Schmausser. Foto: PD

Er werde darüber nachdenken, sagte GLP-Stadtrat Erik Schmausser vor den Sommerferien auf die Frage, ob er 2022 für das frei werdende Stadtpräsidium kandidieren wolle. Nun hat er sich entschieden: Er verzichtet. Dafür strebe er eine Wiederwahl an, um sich weiter auf seine Aufgaben als Tiefbauvorsteher von Illnau-Effretikon zu konzentrieren.

In wichtigen Bereichen wie Klimawandel, Verkehr, Naturschutz und Wasserversorgung seien Weichen gestellt und erste Projekte lanciert worden, heisst es dazu in einer Mitteilung der GLP. Deren konkrete Umsetzung wolle Schmausser begleiten und seine Arbeit als Stadtrat weiterführen. Das sei ganz im Sinne der Partei, die sich Kontinuität in der Amtsführung wünsche.