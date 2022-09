Beeindruckende Wanderung – Schmetterling fliegt über die Alpen ans Mittelmeer Der kleine Admiral vollbringt eine ausserordentliche Flugleistung. Zurzeit sieht man den Tagfalter auch in der Region – oft auf faulenden Früchten. Markus Brupbacher

Ein Admiral macht halt auf einem Baum in der Region Winterthur – ist er unterwegs in den warmen Süden? Foto: Markus Brupbacher

Kühl ist es geworden, der Herbst ist da. Und trotzdem sieht man einen Sommervogel jetzt besonders häufig. Der Admiral, ein Schmetterling, ist fast schwarz mit auffälligen roten Bändern und weissen Flecken auf den Flügeln. Oft sieht man Vanessa atalanta, so sein lateinischer Name, auf heruntergefallenen Birnen, Äpfeln oder Zwetschgen, wo er am Saft der faulenden Früchte saugt.