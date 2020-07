Freizeit in Winterthur – «Schnällscht Wintertuurer» findet statt Am Mittwoch gehen die schnellsten Jungs und Mädchen nun doch an den Start: Es gibt viele alte Bestzeiten zu knacken. Till Hirsekorn

Findet in diesem Jahr unter speziellen Bedingungen statt: «Dä schnällscht Wintertuurer» Foto: PD

Der FC Wiesendangen hat letztes Wochenende vorgemacht, wie es geht, und das einzige Fussball-Grümpelturnier in der Region auf die Beine gestellt, mit weniger Mannschaften, eingezäuntem Festgelände und Eingangskontrollen. Die Obergrenze lag bei 300 Besucherinnen und Besuchern.

Auch die Leichtathletik-Vereinigung Winterthur (LVW) will ihren grossen Publikumsevent «De schnällscht Wintertuurer» nun relativ kurzfristig auf dem Deutweg durchführen, diesen Mittwoch, noch vor den Sommerferien. «Es ist unser wichtigster Nachwuchsanlass. Und Eltern und Kinder schätzen es sehr, wenn wir trotz allem etwas auf die Beine stellen», sagt LVW-Präsident Roger Rüegg.

Dabei treten in einem 80-Meter-Sprint jeweils Jungs und Mädchen bis Jahrgang 2005 gegeneinander an. Die 8 schnellsten qualifizieren sich für den Final. Man kann sich nach wie vor anmelden.

Schulklassen können aus Kapazitätsgründen in diesem Jahr an der Pendelstafette teilnehmen.

Angemeldet sind bis jetzt gegen 270 Läuferinnen und Läufer. «Wenn es 400 würden, wäre das super», sagt Rüegg.



1000 Personen auf der Sportanlage Deutweg wären erlaubt. Die 1,5-Meter-Abstand-Regel könnte eingehalten werden. «Wir versuchen aber, die Anzahl Personen möglichst tief zu halten», sagt Rüegg. Die Staffeln finden in zwei getrennten Slots statt, am Eingang werden Bändel verteilt, es gibt Präsenzlisten, und die Garderoben bleiben geschlossen



Seit der neusten Lockerung habe man bereits drei Veranstaltungen mit dem neuen Schutzkonzept durchgeführt. Die Erfahrungen sind laut Rüegg positiv: «Auch wenn die Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können: Es verhalten sich alle sehr kooperativ und rücksichtsvoll.»

Schnellste Schweizer schauen vorbei

Die jungen Flitzer starten mitunter vor prominentem Publikum. Mit Jason Joseph und William Reais sind zwei nationale Topathleten vor Ort. Joseph ist Rekordhalter über 110 Meter Hürden und Schweizer Meister 2019, Reais lief die 200 Meter in 20,59 Sekunden.

Eine weitere Motivationsspritze dafür, teilzunehmen: Am «schnällschte Wintertuurer» gibt es auffällig viele alte Bestzeiten zu knacken. In der Kategorie der 14-Jährigen hält sie nach wie vor Benjamin Gföhler aus Elgg. Er lief die 80 Meter vor zwölf Jahren in schnellen 9,83 Sekunden.